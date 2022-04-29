Ракетний обстріл Києва окупантами: чотирьох мешканців будинку шпиталізували

Ввечері 28 квітня російські окупанти випустила дві ракети по Києву: влучання були в Шевченківському районі.
Унаслідок ракетного обстрілу житлового будинку в Шевченківському районі постраждали десять осіб. Четверо людей госпіталізували.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
Зазначається, що зранку 29 квітня дорожники почали прибирання біля будинку.
"Міська влада закликає киян бути обережними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
У КМДА нагадали, що поїзди метро на час повітряної тривоги призупиняють рух наземною ділянкою на "червоній" лінії, а на "зеленій" – не курсують через Південний міст. Підземні станції метро продовжують цілодобово працювати як укриття.
Нагадаємо, 28 квітня російські окупанти завдали ракетного удару в Шепетівському районі Хмельницької області. Росіяни поцілили в один із інфраструктурних об'єктів регіону. пожежа ліквідована, наслідки влучення ліквідовуються. На щастя, жертв немає.
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