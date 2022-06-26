Ракетний обстріл Києва: прооперували 7-річну дівчинку, яку дістали з-під завалів 9-поверхівки

В лікарні "Охматдит" прооперували дівчинку, яка опинилася під завалами будинку, в який потрапила російська ракета.

Зараз вона перебуває у медзакладі зі своїми рідними.

Про це повідомляє "Суспільне".

Семирічна дівчинка, яку дістали з-під завалів будинку у Шевченківському районі столиці, перебуває у стабільному стані.

За словами чергового лікаря-хірурга лікарні "Охматдит", з яким поспілкувалася журналісти, у дитини кілька поверхневих ран шиї, привушної ділянки, забиття тулуба, кінцівок, обличчя, садна, струс головного мозку, поріз слизової нижньої губи.

Зараз життю дитини нічого не загрожує. Вона у свідомості, а поруч з нею її рідні.

Нагадаємо, що четверо людей ушпиталені внаслідок обстрілу будинку в Шевченківському районі Києва. Це вже друге влучання російської ракети у житловий комплекс в Шевченківському районі Києва.

Як стало відомо, приблизно о 6:00 ранку під час масштабної повітряної тривоги крилата ракета окупантів летіла критично низько над Південноукраїнською атомною електростанцією. Ракета окупантів летіла із півдня на північ України. Ймовірно, її ціллю був Київ, де від ранку лунали вибухи.

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