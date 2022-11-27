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Ракетний обстріл Кривого Рогу: зафіксовані "прильоти" у критичну транспортну інфраструктуру

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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Ракетний обстріл Кривого Рогу: зафіксовані "прильоти" у критичну транспортну інфраструктуру

Фото: Associated Press

В Кривому Розі зранку пролунали вибухи.

Кривий Ріг зазнав ракетної атаки збоку РФ.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Кривому Розі сьогодні, 27 листопада, зранку пролунали вибухи. Це сталося до оголошення повітряної тривоги.

"У нас «прильоти» у Кривому Розі. Дві російські ракети ударили по об’єкту транспортної інфраструктури. Серйозні руйнування. Всі деталі з’ясовуються", - повідомив Резніченко. 

Нагадаємо, що російські окупанти ракетами С-300 атакували зранку, 27 листопада, Запорізьку область. У результаті атаки горіла територія одного з місцевих агропідприємств. 

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Дата публікації
Перегляди
3199
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