Ракетний обстріл Кривого Рогу: зафіксовані "прильоти" у критичну транспортну інфраструктуру

В Кривому Розі зранку пролунали вибухи.
Кривий Ріг зазнав ракетної атаки збоку РФ.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
У Кривому Розі сьогодні, 27 листопада, зранку пролунали вибухи. Це сталося до оголошення повітряної тривоги.
"У нас «прильоти» у Кривому Розі. Дві російські ракети ударили по об’єкту транспортної інфраструктури. Серйозні руйнування. Всі деталі з’ясовуються", - повідомив Резніченко.
Нагадаємо, що російські окупанти ракетами С-300 атакували зранку, 27 листопада, Запорізьку область. У результаті атаки горіла територія одного з місцевих агропідприємств.
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