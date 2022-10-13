Ракетні обстріли України: чому РФ обрала цілями об'єкти енергетичної інфраструктури та чим це загрожує Європі

Обстріли 10, 11 жовтня жодним чином не пов'язані з призначенням командувати війною проти України Сергія Суровікіна

Росія хоче і далі шантажувати Європу енергоресурсами, а для цього позбавляє Україну можливості транспортувати енергетику до країн ЄС.

Про це ТСН.ua розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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На його думку, масовані ракетні обстріли України Росією 10, 11 жовтня жодним чином не пов'язані з призначенням командувати війною проти України Сергія Суровікіна. Призначення Суровікіна відбулося 8 жовтня, а ракетні обстріли, за повідомленнями української розвідки, планувалися ще на початку місяця.

"Але тут є ще більш цікаві факти. 5 жовтня Росія та Саудівська Аравія ухвалюють рішення щодо обмеження видобутку нафти до 2 млн барелів на добу. Це - безпрецендентний крок, який свідчить про те, що РФ вдалося певним чином вирішити питання подальшого енергетичного шантажу країн Заходу і в першу чергу країн ЄС. Далі, давайте звернемо увагу ще на одне досить цікаве співпадіння. Чому власне ракетний обстріл не пов'язаний з призначенням Суровікіна, чи то з подіями навколо Кримського мосту. Ситуація щодо "легалізації" Запорізької АЕС. До 10 жовтня Росія намагалася показати цей процес - перехід української власності в підпорядкування Російській Федерації. Крім того, якщо ми подивимося на роботу ЗАЕС - вона повністю припинена. Нагадаю, що ЗАЕС - найбільша ядерна станція в Європі ( 6 енергоблоків, до 30% української електроенергії саме вироблялося Запорізькою АЕС", - говорить експерт.

Він зауважує, що невипадково ціллю російських окупантів стали саме об'єкти енергетичної критичної інфраструктури. Після них українська сторона заявила про припинення експорту української електроенергії до країн ЄС. Саме він дозволяв країнам ЄС диверсифікувати залежність від постачання російського газу і відповідно нафти.

"Відсутність української електрики - це додатковий тиск на країни Європи напередодні опалювального сезону. Навіть не мовиться про зрив опалювального сезону всередині самої України. Давайте подивимося на подальший розвиток подій. 12 жовтня відбувається зустріч президентів Туреччини та Рф, на якій будуть вирішуватися питання врегулювання ситуації в Україні за російським сценарієм. Буде запропонована так звана "дорожня карта" - велика угода з США та країнами ЄС. Мовиться про те, що РФ на міжнародному рівні намагається протиснути тезу про те, що про долю України будуть домовлятися без самої України. Це - невипадково. Тобто можемо говорити про те, що ракетний обстріл 10-11 жовтня має багатовекторний характер", - говорить Дмитро Снєгірьов..

На його думку з останніх подій вимальовуються три цілі, які Росія ставила, обстрілюючи енергетичні об'єкти України.

"Перше - енергетичний тиск на країни Європи. Тоді постає під питанням рішення ЄС про обмеження ціни на російську нафту. Зважаючи на ситуацію, країнам Заходу буде складно вирішити питання подальшого блокування ціни на нафту і можливості енергетичного диктату збоку РФ.

Друге - це питання блокування експорту української енергії.

Третє - зрив опалювального сезону безпосередньо в Україні. Бо невипадково цілями дронів-камікадзе і ракет стали 11 об'єктів енергетичної інфраструктури. Росія продовжує тактику навіть не ядерного, а енергетичного шантажу України", - резюмував експерт.

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України

Впродовж 10-11 жовтня російські окупанти масовано обстріляли об'єкти енергетичної інфраструктури України. Через виникли проблеми з енергопостачанням у багатьох містах України. Зокрема, у Києві 11 жовтня розпочалися віялові відключення електропостачання.

Також в результаті обстрілів РФ енергетичної інфраструктури Львівщини, голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, про можливі віялові відключення.

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