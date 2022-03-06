Ракетний обстріл на Вінничині: з-під завалів деблоковано 4 людини, з них 1 - загинула

Ракетний обстріл на Вінничині: з-під завалів деблоковано 4 людини, з них 1 - загинула

Від ДСНС залучено 111 осіб та 21 одиниця техніки.

Поблизу села Гавришівка Вінницького району 6 березня близько 13:35 внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа складу з ПММ на площі близько 1 тис. м кв. та частково зруйнована адмінбудівля.

Про це повідомляє ДСНС України.

Станом на 14:35 з-під завалів деблоковано чотири людини, з них одна - загинула.

Роботи тривають.

Від ДСНС залучено 111 осіб та 21 одиниця техніки.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.