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Ракетний обстріл на Вінничині: з-під завалів деблоковано 4 людини, з них 1 - загинула

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Ракетний обстріл на Вінничині: з-під завалів деблоковано 4 людини, з них 1 - загинула

ДСНС

Від ДСНС залучено 111 осіб та 21 одиниця техніки.

Поблизу села Гавришівка Вінницького району 6 березня близько 13:35 внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа складу з ПММ на площі близько 1 тис. м кв. та частково зруйнована адмінбудівля.

Про це повідомляє ДСНС України.

Станом на 14:35 з-під завалів деблоковано чотири людини, з них одна - загинула.

Роботи тривають.

Від ДСНС залучено 111 осіб та 21 одиниця техніки.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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