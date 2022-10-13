"Ракетний обстріл РФ - залучення України до миру": представник уповноваженого ВР з прав людини в Луганській і Донецькій областях

Ракетними обстрілами Путін намагається примусити українське керівництво сісти за стіл переговорів.

Про це в есклюзивному інтерв'ю ТСH.ua розповів представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Луганській і Донецькій областях, правозахисник, профспілковий і громадський діяч України Павло Лисянський.

"Я вважаю, що ракетний обстріл РФ - це залучення України до миру. Такий вплив, щоб вона сіла за стіл перемовин на умовах РФ. По друге, налякати місцеве населення, щоб воно почало вимагати від президента Володимира Зеленського шукати шляхи до перемовин з РФ. Ну і третє, це удари по теплоелектростанціях, щоб у нас не було електроенергії, щоб ми на собі відчули, як воно в умовах війни залишитися ще й без світла. І негативний вступ до зими - "ви, мовляв, побачите, що ще буде взимку". Я вважаю, що в такий спосіб було залучення України до перемовин, більше нічого логіці не піддається", - сказав Павло Лисянський.

Ракетні удари по ТЕС в Україні

Нагадаємо, що 10-11 жовтня в Україні була масштабна повітряна тривога в усіх областях України. Вона тривала понад 5 годин. Атака Росії на енергосистему України стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Обстрілів зазнали критичні енергетичні об'єкти інфраструктури.

Так, 10 жовтня окупанти атакували Бурштинську ТЕС. Там виникла пожежа. У вівторок, 11 жовтня, РФ атакувала Ладижинську ТЕС на Вінниччині.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала 550 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури.

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