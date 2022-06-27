Ракетний обстріл ТЦ у Кременчуці: зірки прокоментували жахливу трагедію

27 червня російські окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині.

У приміщенні перебувало понад тисячу мирних мешканців. Відомо про двох загиблих та 20 поранених. Рятувальники продовжують розбирати завали, кількість потерпілих може збільшитись.

Українські зірки прокоментували нікчемний вчинок Росії та закликали світову спільноту негайно зупинити Путіна.

Марічка Падалко

"У мене бракує слів люті і ненависті до Росії. Сподіваюся, пекло існує. Молимося за порятунок людей!" – написала телеведуча.

Слава Дьомін

"Ці виб**дки вже знову пишуть, що це постанова! С*ки! Вам ніколи не відмитися! Але ви поки своїми курячими мізками цього не розумієте. Бумеранг існує і він скоро прилетить за знищення кожного українського міста і понівечені життя", – написав ведучий.

Марина Боржемська

"Загиблі, тяжко поранені, постраждалі… Це не війна. Це геноцид українського народу. росія розуміє, що програла. Залишається лише намагатися помститися за свій програш. Залишається лише нищити якомога більше українців. Це конвульсії загнаного звіра, якого давно потрібно утихомирити", – написала фітнестренерка.

Ектор Хіменес-Браво

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"Більше на світі мені хотілося б, щоб ці кадри були кадрами з червоної площі. Але ні, ці кадри зняті в Полтавській області, Кременчуці. Торгівельний центр, понад 1000 цивільних у середині. За попередніми підрахунками 100 загиблих. Всі сили, що є зараз - віддаю ненависті до орків. За це має понести відповідь кожен. Від того, хто натиснув на кнопку до того, хто мовчить і каже що то все політики", – заявив шеф-кухар.

Дядя Жора

"Страшно думати по кількість жертв… Це далеко не військовий об‘єкт… Чому? За що? Як так? Хто зупинить цей геноцид? Горіти вам в пеклі, хвора нація! Боже, збережи людей", – написав шоумен.

Олексій Суханов

"Кадри з пекла: відео зсередини торгового центру - там були тисячі мирних жителів, коли вдарила російська ракета! Це геноцид українців! Росія - терористична країна!!!" – зазначив ведучий.

alyona alyona

"Вони не б’ють по військовим об’єктам. Вони б’ють по жилих домах, дитячих садочках та торговельних центрах. Вони вбивають нас, наших рідних та наше нормальне життя. Народ, ви не можете втомитись репостити збори грошей. Вам не може бути шкода грошей на донати для ЗСУ. Вони не люди. Вони не втомляться запускати ці кляті ракети. Не треба чекати. Треба допомагати тут і зараз", – закликала реперка.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усі подробиці ракетного обстрілу ТЦ у Кременчуці. Очевидці розповідають про справжнє пекло в обстріляному приміщенні.

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