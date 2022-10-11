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Ракетний обстріл України: стала відома кількість російських ракет, які ППО збила вдень 11 жовтня

Дата публікації
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Час на прочитання
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Ракетний обстріл України: стала відома кількість російських ракет, які ППО збила вдень 11 жовтня

Фото: скріншот із відео

В Україні сили ППО збили більше десятка ворожих ракет, якими РФ атакувала об'єкти критичної інфраструктури.

Росія другий день поспіль атакувала територію України ракетами. Більшість з них збили сили ППО.

Про це повідомив спікер командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Українська ППО сьогодні збила 14 ракет", - сказав Юрій Ігнат.

Відомо, що 2 крилаті ракети збито повітряним командуванням "Центр", 4 крилаті ракети знищили на сході військовослужбовці ОК "Схід", 8 крилатих ракет знищено на півдні підрозділами ОК "Захід" і ОК "Південь".

Пізніше інформацію про збиті ракети оновили. Стало відомо збиття 18 російських ракет від 7 ранку до 12:20 дня.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 жовтня РФ завдала масованих ракетних ударпів по території України. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. На думку спікера командуванняПС ЗСУ Юрія Ігната, РФ готувалась до атак ракетами в осінньо-зимовий період, але випустила їх по Україні вчора, через вибухи на Кримському мосту. 

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
1935
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