Ракетний обстріл Запоріжжя із РСЗВ: одна жінка загинула, є поранені

У ніч проти 18 серпня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району. Внаслідок обстрілу міста загинула одна людина, ще троє постраждали.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв в Telegram.

"Сьогодні, близько третьої години ночі, під час повітряної тривоги, ворог знову атакував околиці одного з районів міста. За попередньою інформацією обласної військової адміністрації, окупанти застосували ракетну систему залпового вогню. Також повідомляється, що обстріл вівся з Василівського району. Чотири випущені ракети поцілили в один з інфраструктурних обʼєктів Запоріжжя. Є незначні руйнування", - йдеться у повідомленні.

За його словами, під час обстрілів одна жінка загинула, ще троє людей постраждали.

Нагадаємо, очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що під час обстрілу міста чотири ракети поцілили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі.

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