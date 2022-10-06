Обстріл Запоріжжя: в результаті ракетного удару Росії загинули вже троє людей

У Запоріжжі продовжують розбирати завали після ранкового ракетного обстрілу - знайдено тіла ще двох загиблих.

У Запоріжжі знайшли тіла ще двох загиблих в результаті ракетної атаки сьогодні, 6 жовтня.. Роботи з розбирання завалів після ракетного обстрілу тривають.

Про це повідомляє ДСНС у Запорізькій області.

"Станом на 14:30 рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетних ударів по житловим будинкам у Запоріжжі. З-під зруйнованих конструкцій будівель співробітники ДСНС дістали тіла 3 загиблих. Роботи щодо розбору руйнувань і пошуку постраждалих продовжуються", - йдеться в повідомленні.

Відомо про 12 постраждалих, серед яких 3-річна дитина. Їх доправлено до медичних закладів міста.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 жовтня, близько 5:00 російські окупанти атакували запоріжжя 6 ракетами С-300 обласний центр. Під вогнем опинилися кілька багатоповерхівок та приватних будинків. В результаті влучань в двох п’ятиповерхівках сталося руйнування житлової конструкції з з 1 по 5 поверхи. Під завалами опинилися люди. Одна з ракет ударила по приватному сектору. Вщент зруйновані два домоволодіння.

У Мережі з'явилися перші кадри після обстрілу окупантами гуманітарної колони в Запоріжжі

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