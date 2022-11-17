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Ракетний щит для України та перемога республіканців у Палаті представників: головні новини ночі 17 листопада 2022

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Ракетний щит для України та перемога республіканців у Палаті представників: головні новини ночі 17 листопада 2022

Фото: commons.wikimedia.org

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі

Головні новини ночі 17 листопада 2022:

  • ЗСУ на півдні виконали 45 вогневих завдань за добу. Читати далі –>
  • Зеленський назвав головну умову для перемоги над російськими агресорами. Читати далі –>
  • Байден привітав республіканців зі здобуттям більшості у Палаті представників США. Читати далі –>
  • Україна закликала Британію та Канаду допомогти створити ракетний щит. Читати далі –>
  • Північна Корея знову здійснила запуск балістичної ракети. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
11к
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