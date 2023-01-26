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Ракетний удар 26 січня: Зеленський розповів, де найскладніше зі світлом

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Ракетний удар 26 січня: Зеленський розповів, де найскладніше зі світлом

Фото: Офіс президента України

Президент запевнив, що ремонтні бригади працюють в усіх точках, де були влучання.

Сьогодні, 26 січня, під час масованого удару РФ нашим воїнам вдалося збити більшість російських ракет і "шахідів". Це зберегло сотні і десятки об’єктів інфраструктури. Проте влучання на жаль все ж були.

Про ситуацію зі світлом після чергового російського обстрілу розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні.

Глава держави провів оперативні наради щодо ситуації щодо наявних дефіцитів електрик та відновлення після ударів терористів. 

Станом на цей час обмеження постачання електрики є в більшості наших регіонів, сказав Зеленський. Найскладніша ситуація – в Одеській, Львівській, Вінницькій, Київській, Сумській та Полтавській областях.

Він запевнив, що енергетики, комунальники та всі, хто залучений до стабілізації енергосистеми, робитимуть усе необхідне, щоб відновити генерацію й технічні можливості постачання.

"Дякую також усім у світі, хто допоміг і допомагає Україні енергетичним обладнанням. Кожній країні, кожній компанії й кожній людині – тим мільйонам наших друзів, хто через United24 або через інші інструменти підтримки доводить, що російський терор повинен програти", – додав Зеленський.

Нагадаємо, що внаслідок масованого обстрілу України 26 січня загинули щонайменше 11 людей. Ще 11 було поранено. 

Ворожі ракети влучили в об'єкти критичної енергетичної інфраструктури і в цивільні об’єкти. Зокрема, влучання зафіксовані на Одещині та Вінниччині.  

На Київщині окупанти влучили в енергетичний об’єкт. Крім того, в одному з районів столиці впала частина збитої російської ракети, внаслідок чого загинув 55-річний чоловік

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Дата публікації
Перегляди
4890
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