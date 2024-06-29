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Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі: скільки людей зникли безвісти

Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі: скільки людей зникли безвісти

Наслідки ракетного удару по Дніпрі 28 червня. / Фото: ДСНС у Дніпропетровській області

Загинула щонайменше одна людина.

Ввечері 28 червня армія РФ завдала ракетного удару по дев'ятиповерховому житловому будинку в Дніпрі. Одна людина загинула, а ще п'ять - вважаються зниклими безвісти. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 

"У Дніпрі рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. За інформацією поліції, зниклими вважаються п'ять людей", - йдеться у його повідомленні. 

Зауважимо, що в ДСНС напередодні уточнили, що через удар по будинку одна людина загинула, а травмовано - дев'ять.

Як повідомлялося,  28 червня, внаслідок ракетного удару російської терористичної армії по Дніпру було повністю зруйновано одну з квартир в багатоповерхівці. На щастя, мешканців цієї квартири на той час вдома не було – подружжя поїхало до торговельного центру, щоб придбати сукню для жінки.

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