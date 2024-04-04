Ракетний удар по бійцях 128-ї бригади під час нагородження: СБУ назвала ймовірну версію подій

Під час атаки загинули військові та мирні мешканці.

Українська Служба безпеки розкрила ймовірну версію ракетного удару армії РФ про воїнах Закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яких зібрали на нагородження. Подія сталася у прифронтовому селі Запорізької області торік у листопаді.

Про це в інтерв'ю "Укрінформ" розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

За його словами, на один із пристроїв, на якому був месенджер Signal, прийшло повідомлення "про конкретну дату і місце шикування військовослужбовців, куди в подальшому й прилетіла ракета".

"Зараз одна з основних версій, що наведення стало можливим саме через технічне проникнення. Цей випадок наочно показує, наскільки небезпечним є використання кіберзасобів у військових діях", - наголосив Ілля Вітюк.

Представник спецслужби каже, що росіяни постійно розсилають фішингові повідомлення для зламу месенджерів військових. Ці дії - робота хакерського угруповання "Армагедон".

"Такі повідомлення йдуть тисячами. Коли їм вдається "зламати" пристрій, то ворог отримує доступ до месенджерів, до комп’ютерів через пошти. Часто це призводить до трагічних наслідків", - розповів Вітюк.

Удар по бійцях 128-ї бригади

3 листопада 2023-го Росія завдала ракетного удару по воїнах закарпатської 128-ї ОГШб у прифронтовому селі Запорізької області. За даними ЗМІ та військових, захисників зібрали на нагородження до Дня артилерії. Окрім військовослужбовці, загинули і місцеві мешканці.

У командуванні ОГШб прокоментували трагедію і повідомили про 19 загиблих внаслідок атаки. Серед загиблих - співробітник Міністерства ветеранів Сергій Кузнєв, член виконкому Виноградівської міськради і ексначальник ТЦК Дмитро Мілютін, колишній керівник Хмельницького обласного ТЦК Володимир Возний.

Читайте також: