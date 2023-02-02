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Ракетний удар по будинку в Краматорську: кількість загиблих зросла

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Ракетний удар по будинку в Краматорську: кількість загиблих зросла

Окупанти вдарили ракетою по будинку в Краматорську / Фото: ДСНС

Рятувальники розбирають завали на місці трагедії.

Внаслідок ворожого ракетного удару по житловому будинку в Краматорську загинули двоє людей. Іще семеро людей поранені. 4-поверховий багатоквартирний житловий будинок частково зруйнований. 

Про це інформує ДСНС України. 

"Рятувальники Головного управління працюють на місці обстрілу, розбирають завали, під ними можуть знаходитися люди. Продовжується евакуація населення з пошкоджених сусідніх будинків.", - йдеться в повідомленні.  

Російські терористи 1 лютого атакували багатоповерхівку в центрі Краматорська. ТСН.uа публікував моторошні фото і відео з місця інциденту

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Дата публікації
Перегляди
559
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