Ракетний удар по будинку в Краматорську: кількість загиблих зросла

Внаслідок ворожого ракетного удару по житловому будинку в Краматорську загинули двоє людей. Іще семеро людей поранені. 4-поверховий багатоквартирний житловий будинок частково зруйнований.

Про це інформує ДСНС України.

"Рятувальники Головного управління працюють на місці обстрілу, розбирають завали, під ними можуть знаходитися люди. Продовжується евакуація населення з пошкоджених сусідніх будинків.", - йдеться в повідомленні.

Російські терористи 1 лютого атакували багатоповерхівку в центрі Краматорська. ТСН.uа публікував моторошні фото і відео з місця інциденту.

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