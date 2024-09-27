Ракетний удар по будівлі поліції в Кривому Розі: під завалами знайшли тіло жінки

У Кривому Розі під завалами будівлі управління поліції, куди росіяни вдарили ракетою, знайшли тіло жінки. Рятувальні роботи тривають.

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Під завалами можуть ще перебувати троє людей. Пошуково-рятувальна операція триває", - наголосив очільник МВА.

З його слів, під час ракетного удару було поранено шість людей. Зокрема, трьох чоловіків 1978, 1979 та 1986 року народження шпиталізували до лікарні. У потерпілих черепно-мозкові травми, різані рани та переломи. За оцінкою медиків, вони перебувають в стані середньої важкості. Ще троє постраждалих чоловіків лікуватимуться амбулаторно під наглядом медиків.

Крім будівлі поліції пошкоджено 23 приватних будинки, три дев'ятиповерхівки, навчальний заклад, понад 80 авто.