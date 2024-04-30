Ракетний удар по центральній частині Харкова: Терехов розповів подробиці (фото)

Російські окупанти вкотре обстріляли житлові райони Харкова. Заранку 30 квітня було зафіксовано влучання двох ракет.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, окупанти завдали ракетного удару по центральній частині Харкова: зокрема, по Київському району. Там було влучання у гаражний кооператив.

“Більш ніж 50 гаражів і автівок розтрощені. Друге влучання було по Холодногірському району. Хочу наголосити, що жоден об'єкт, в який поцілив наш ворог - це не військові об'єкти. Жодного військового, жодних військових автівок тут немає, На жаль, на сьогоднішню хвилину ми маємо одного загиблого, також дев’ять людей отримали поранення різного ступеню важкості”, - наголосив Ігор Терехов.

Він також додав, що вчора окупанти били по житлових будинках міста. Постраждали декілька багатоповерхових житлових будинків. Зараз комунальники закінчують усувати наслідки російського терору.

Нагадаємо, що у Харкові зросла кількість потерпілих внаслідок сьогоднішньої атаки на місто. Попередньо, ворог вдарив КАБами.

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