Ракетний удар по центру Чернігова: загинули 5 людей, ще 42 постраждали (фото)

Станом на 13:00 19 серпня відомо про 42 постраждалих внаслідок російського удару по Драмтеатру в Чернігові.

Про це повідомили в МВС.

"Суботній святковий ранок. Люди йшли з церкви з корзинками посвячених яблук… Станом на 13:00 відомо про 42 постраждалих внаслідок російського удару по Драмтеатру в Чернігові. Загинуло 5 осіб", - зазначили в МВС.

За інформацією керівника ОП Андрія Єрмака, попередньо відомо про 42 постраждалих. З них – 11 дітей. Усім надається медична допомога.

Нагадаємо, що вдень, 19 серпня, російські окупанти завдали злочинного ракетного удару по центру Чернігова.

Президент Зеленський показав відео з моторошними наслідками удару по Чернігову.

На інше відео потрапив сам момент "прильоту" по центру міста. Серед загиблих, ймовірно, є діти.

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