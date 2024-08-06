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Ракетний удар по центру Харкова: з'явилися фото наслідків

Ракетний удар по центру Харкова: з'явилися фото наслідків

Наслідки атаки на Харків зранку 6 серпня. / Фото: Олег Синєгубов

Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі.

Зранку 6 серпня армія РФ вдарила по Шевченківському районі Харкова. Окупанти близько 10:00 поцілили "Іскандером" по центру міста.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 

"Медики надали допомогу щонайменше пʼятьом постраждалим цивільним. Двоє жінок госпіталізовані до хірургії, інші - амбулаторно", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок "прильоту" ракети пошкоджено поліклініку, автомобілі та іншу цивільну інфраструктуру.

Наслідки атаки на Харків зранку 6 серпня. / © Олег Синєгубов
Наслідки атаки на Харків зранку 6 серпня. / Фото: Олег Синєгубов
Наслідки атаки на Харків зранку 6 серпня. / © Олег Синєгубов
Наслідки атаки на Харків зранку 6 серпня. / Фото: Олег Синєгубов
Наслідки атаки на Харків зранку 6 серпня. / © Олег Синєгубов
Наслідки атаки на Харків зранку 6 серпня. / Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, зранку в Харкові стався вибух. РФ вдарила ракетою в центр міста. Внаслідок ракетного удару по центру міста постраждала будівля поліклініки. 

Згодом стало відомо, що росіяни вдарили "Іскандером" по Харкову.  Внаслідок удару було пошкоджено цивільну інфраструктуру. 

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