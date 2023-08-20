Ракетний удар по Чернігову: ціллю був не драмтеатр — Офіс генпрокурора

Основна сила вибуху була спрямована на людей, які перебували навколо драмтеатру.

Під час терористичного ракетного удару по Чернігову 19 серпня російська ракета “Іскандер-М” вибухнула в повітрі, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості.

Про це повідомив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі національного телемарафону.

Прокурор повідомив, що, за інформацією слідства, основна сила вибуху була спрямована саме на людей, які перебували навколо драмтеатру.

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“Росія використала “Іскандер-М”. І є кілька налаштувань цієї ракети. Ракета була налаштована таким чином, що вона підірвалася в повітрі. Такий вид налаштувань робиться для того, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості. Драмтеатр, безумовно, також отримав пошкодження, але є припущення, що основна сила вибуху була спрямована на оточуючих людей”, — додав Юрій Бєлоусов.

Наразі триває встановлення осіб з числа командного складу ЗС РФ, які віддали наказ про здійснення цього удару та конкретної військової частини, яка безпосередньо запускала ракету.

Також відпрацьовується версія щодо наведення удару ворожими агентами на території України.

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Нагадаємо, у Чернігівській ОВА заявили, що у драмтеатрі обласного центру, куди 19 серпня вдарила російська ракета, проходила не виставка дронів, а закрита зустріч представників бізнесу і волонтерів.

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