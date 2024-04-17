Ракетний удар по Чернігову: кількість загиблих збільшилася до 17 людей

Кілкість загиблих внаслідок цинічної ракетної атаки РФ по Чернігову знову зросла.

За інформацією від ДСНС, станом на 16:40 17 квітня загинуло 17 людей, у тому числі 2 особи померли в лікарні.

Крім того, 60 людей постраждало, із них 3 дитини. Надано психологічну допомогу 58 особам.

Фото: Управління ДСНС у Чернігівській області

Рятувальники на місці прильоту у Чернігові

Нагадаємо, вранці 17 квітня армія РФ підступно вдарила ракетами по Чернігову. Попередньо, окупанти атакували місто "Іскандерами". Пошукові роботи тривають, а кількість жертв постійно зростає. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ракетні удари по Чернігову.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього удару вдалося б уникнути, якби Україна отримала достатньо засобів ППО.

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