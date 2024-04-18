Ракетний удар по Чернігову: кількість загиблих знову зростає

У Чернігові зростає кількість загиблих внаслідок ракетних ударів армії РФ напередодні, 17 квітня. Станом на сьогоднішній ранок відомо про 18 жертв атаки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"Чернігів. Станом на ранок загинуло 18 осіб та 77 постраждало (з них - чотири дитини). Три особи врятовано з-під завалів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань ракет тривають. Вже вивезено 1 тис. 580 тонн будівельного сміття, розібрано 71 % зруйнованої частини будівлі.

Удари ракет по Чернігову

Напередодні зранку під час повітряної тривоги у Чернігові пролунали вибухи. Стало відомо, що російські окупанти завдали ракетних ударі по Чернігову. Ворог випустив три повітряні цілі по обласному центрі.

В ОВА наголосили, що "приліт" стався майже у центрі міста. В мерії уточнили, що окупанти вдарили по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури Чернігова.

Поліція Чернігівської області повідомила, що внаслідок удару РФ загинула 25-річна поліцейська Аліна Миколаєць. Вона перебувала вдома на лікарняному. Жінка отримала осколкове поранення, яке виявилося несумісним із життям.

Сьогодні, 18 квітня, у місті оголосили день жалоби за загиблими внаслідок смертоносного ракетного удару росіян.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чернігів! ТРИ ракетні удари! Загиблі та багато поранених!

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