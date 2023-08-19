Ракетний удар по Чернігову: Ярош пропонує розстріл за держзраду, корупцію та ідіотизм

Дмитро Ярош наголосив, що що під час воєнного стану в Україні, має діяти вища міра покарання.

Під час воєнного стану в Україні, має діяти вища міра покарання - розстріл.

Про це написав командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош у Facebook.

Коментуючи ракетний удар по Драмтеатру Чернігова, де проходила виставка дронів, Ярош пропонує розстрілювати за держзраду, корупцію та ідіотизм, який дорівнює держзраді.

"Вважаю, що під час воєнного стану в Україні, має діяти вища міра покарання - "розстріл".

У першу чергу - за державну зраду.

У другу - за корупцію.

У третю - за ідіотизм, який дорівнює державній зраді.

Приклад - сьогоднішній Чернігів… Хто буде блеяти про демократію і права людини - хай заткнеться! На війні - свої закони", - наголосив Дмитро Ярош.

Нагадаємо, організаторка виставки "Люті пташки" Марія Берлінська зазначила, що захід було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою, місце також було надано місцевою владою.

Однак о 14:02 у Telegram-каналі пресслужба Чернігівської міської ради повідомили, що виставку не погоджували з органами місцевої влади. "Проведення виставки, яка відбувалася сьогодні, 19 серпня 2023 року, у місті, з Чернігівською міською радою не погоджувалося. Жодних дозволів не надавалося", - йдеться у повідомленні.

Пізніше Берлінська пояснила, що питання узгоджувалось з ВЦА (військово-цивільною адміністрацією).

Нагадаємо, у суботу опівдні, 19 серпня, на велике християнське свято Преображення, російські окупанти завдали злочинного ракетного удару по центру Чернігова. Кількість загиблих зросла до семи, серед них є діти.

Читайте також: