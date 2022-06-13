Ракетний удар по Чорткову: у лікарні залишається десять потерпілих

Ракетний удар по Чорткову: у лікарні залишається десять потерпілих

Ввечері 11 червня російські окупанти ракетами обстрліяли Чортків у Тернопільській області.

Внаслідок атаки армії країни-агреорки постраждало понад 20 осіб. Десять людей дос перебувають у медичному закладі.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

"У лікарні досі перебуває десятеро постраждалих, внаслідок ракетних обстрілів у Чорткові. Стан людей - середньої важкості", - написав він.

До слова, серед потерпілих була і 12-річна дитина. Родина дівчинки переїхала до містечка з Харкова - після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомлялося, 11 червня у Чорткові на Тернопільщині пролунали вибухи. Згодом стало відомо про приліт ракет. Речник голови ОВА Сергій Братчук повідомив, що запуск чотирьох російських ракет "Калібр" по території України здійснили з фрегата Чорноморського флоту.

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