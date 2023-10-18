Ракетний удар по Дніпропетровщині: фото та відео з місця загибелі матері двох дітей

Вранці 18 жовтня ракетний удар російських терористів забрав життя 31-річної мешканки Дніпропетровщини, яка була у будинку разом із двома неповнолітніми дітьми.

Поліція Дніпропетровської області опублікувала фото та відео з місця обстрілу та повідомила подробиці теракту.

За інформацією поліцейських, російська армія завдала ракетного удару близько 9:45.

На місце атаки прибули всі екстрені служби. Було встановлено, що руйнувань зазнали дев’ять приватних будинків, побито легковий автомобіль, пошкоджено газогін.

Обстеження території триває, на місці працює криміналістична лабораторія.

П’ять слідчо-оперативних груп поліції проводять збір речових доказів та документують наслідки воєнних злочинів росіян.

Поліція працює на місці теракту російської армії на Дніпропетровщині / Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

Фахівці вибухотехнічної служби обстежують територію для виявлення небезпечних вибухових елементів.

Неподалік від розбитих будинків розгорнуто мобільний пункт для прийому звернень громадян. Психологи надають допомогу місцевим жителям, заспокоюють їх.

На місці воєнного злочину російських військових побували також журналісти "Радіо Свобода".

У Telegram-каналі видання опубліковано фото з будинку, в якому загинула 31-річна мати двох дітей віком 12 та 1,5 року, а також її вітчима, який сидів на ганку біля вбитого тією ж ракетою собаки.

Кімната в будинку, де загинула 31-річна жінка / Фото: Радіо Свобода

Вітчим загиблої внаслідок ракетного удару 31-річної жінки / Фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, місцеві жителі розповіли, що чоловік загиблої на Дніпропетровщині жінки, батько дітей — служить у ЗСУ та захищає нашу країну від ворога.

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