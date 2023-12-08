Ракетний удар по Дніпропетровщині: кількість поранених значно зросла

Внаслідок ракетного удару по Павлоградського району на Дніпропетровщині зросла кількість поранених: відомо про вісьмох потерпілих. Одна людина загинула.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"За уточненою інформацією, у Павлограді через ракетну атаку постраждали вісім людей. Це чоловіки від 32 до 66 років", - йдеться у повідомленні Лисака.

За його словами, двоє потерпілих будуть на домашньому лікуванні, а решта – у лікарні. Крім того, стан двох людей важкий.

Лисак також зауважив, що крім Павлограду, Тернівки та Юр’ївської громади руйнування є у Межиріцькій громаді. Пошкоджено понад 20 житлових будинків та 9 господарських споруд, а ще гімназія. Зачепило й лінії електропередач.

Як повідомлялося, зранку 8 грудня росіяни вдарили ракетою по Дніпропетровщині - по Павлоградському району. Зокрема, внаслідок атаки пошкоджене промислове підприємство.

Читайте також: