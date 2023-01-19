Ракетний удар по Дніпру: 11 людей досі вважаються зниклими безвісти

Поліцейські реєструють заяви про зниклих безвісти людей та пошкоджене майно у Дніпрі внаслідок ракетного удару.

Станом на ранок 19 січня безвісти зниклими після ракетного удару по будинку в Дніпрі залишаються 11 людей.

Про це сьогодні, 19 січня, повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

Поліцейські поінформували, що за фактом ракетного удару по будинку у Дніпрі прийняли понад 560 заяв. З них 420 повідомлень стосувалися пошкодженого майна, 43 - пошкодження автомобілів та 10 - адмінбудівель.

Також поліцейські реєстрували та перевіряли повідомлення про зникнення безвісти людей. "Кожну заяву відпрацювали - наразі безвісно зниклими залишаються 11 людей", - зазначили у поліції.



Зараз на місці трагедії працюють 10 слідчо-оперативних груп, які проводять огляд квартир та приймають заяви від власників пошкодженого майна.

Ракетний удар по будинку в Дніпрі

Під час масованого обстрілу України 14 січня одна з російських ракет влучила в багатоповерхівку у Дніпрі і вбила 45 людей. Серед них – три дитини. В лікарнях залишаються 25 людей, серед них – троє дітей. Станом на середу, 18 січня, 12 тіл і їхніх фрагментів не були впізнані, а 17 осіб вважалися зниклими безвісти.

ТСН.ua зібрав відомості про жертв ракетного удару та імена загиблих, які відомі наразі.

У Дніпрі вже попрощалися з частиною загиблих.

Точка болю - Дніпро: якою буде доля людей, які втратили все

Читайте також: