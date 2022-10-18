Ракетний удар по Дніпру: частина міста та області залишилися без світла та води

У Дніпрі та області перебої з електро та водопостачанням.

У результаті російського ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі та околицях - перебої з електро та водопостачанням. Без електрики залишилися окремі райони Дніпра, Синельникового, Васильківки, Новомосковська, Павлограда. Знеструмлена одна з насосних станцій "Дніпроводоканалу".

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Будь ласка. Заощаджуйте електрику всюди, де можливо. Зараз це надважливо", - написав він.

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В енергетичній компанії YASNO зазначили, що оновлення інформації про наслідки та про можливі стабілізуючі відключення на Дніпропетровщині будуть згодом. Наразі енергетики роблять все можливе для оперативного усунення ушкоджень.

Нагадаємо, вранці 18 жовтня у Дніпрі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Російська армія задала ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. У місті зафіксували два прильоти.

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