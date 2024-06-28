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Ракетний удар по Дніпру: двоє людей не виходять на зв'язок (фото)

Ракетний удар по Дніпру: двоє людей не виходять на зв'язок (фото)

Частково зруйновано дніпровську багатоповерхівку / Фото: ТСН.ua

Наразі відомо про одного загиблого та дев'ятьох постраждалих.

Двоє людей не виходять на зв'язок після влучання ракети у багатоповерхівку в Дніпрі.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Лисак зазначив, що рятувальна операція продовжується.

Який вигляд має зруйнований будинок у Дніпрі / © ТСН.ua
Який вигляд має зруйнований будинок у Дніпрі / Фото: ТСН.ua

Кількість постраждалих збільшилась із шести до дев'яти. Серед них 7-місячне немовля. У дівчини отруєння продуктами горіння.

Раніше повідомлялось про одного загиблого.

У багатоповерхівці, в яку влучила російська ракета, зруйновані чотири поверхи. Там заблоковані люди.

Удар по багатоповерхівці в Дніпрі!

Удар по багатоповерхівці в Дніпрі!

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