Ракетний удар по Дніпру: двоє людей не виходять на зв'язок (фото)

Наразі відомо про одного загиблого та дев'ятьох постраждалих.
Двоє людей не виходять на зв'язок після влучання ракети у багатоповерхівку в Дніпрі.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Лисак зазначив, що рятувальна операція продовжується.
Кількість постраждалих збільшилась із шести до дев'яти. Серед них 7-місячне немовля. У дівчини отруєння продуктами горіння.
Раніше повідомлялось про одного загиблого.
У багатоповерхівці, в яку влучила російська ракета, зруйновані чотири поверхи. Там заблоковані люди.
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