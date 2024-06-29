Ракетний удар по Дніпру: двоє мешканців багатоповерхівки вийшли на зв’язок

Доля ще кількох людей, які проживали в частково зруйнованій багатоповерхівці, залишається невідомою.

Двоє мешканців багатоповерхівки у Дніпрі, в яку вчора, 28 червня, під час терористичної атаки росіян влучила ракета, вийшли на зв’язок.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у суботу, 29 червня.

“Це мама і син. На щастя, з ними все гаразд. Коли сталася трагедія, родини не було вдома”, - зауважив він.

Сергій Лисак додав, що доля ще кількох людей, які проживали в частково зруйнованій багатоповерхівці, залишається невідомою.

“Пошуково-рятувальна операція продовжується. Надзвичайники розбирають перекриття зруйнованих поверхів”, - повідомив керівник області.

Раніше повідомлялося, що двоє людей не виходять на зв'язок після влучання ракети у багатоповерхівку в Дніпрі.

Наслідки ракетного удару по будинку в Дніпрі: під завалами добу шукають людей

Нагадаємо, у Дніпрі зросла кількість потерпілих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці 28 червня. Наразі відомо про 13 травмованих осіб. Серед потерпілих - немовля.

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