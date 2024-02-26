Ракетний удар по Дніпру: госпіталізовано чотири людини, десять будинків постраждали — ОВА

Загарбники поцілили у житловий сектор.
Внаслідок російської ракетного удару на Дніпро, яку загарбники здійснили ввечері, 25 лютого, чотири особи отримали поранення, також було пошкоджено близько десятка будинків.
Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Досягнення" росіян у Дніпрі цього вечора. У житловому секторі обласного центру пошкоджено 10 приватних будинків, кілька автомобілів", - йдеться у повідомленні.
Крім того, писак заявив, що внаслідок ворожої вечірньої атаки постраждали чоловіки 41 та 49 років, а також жінки – 20 та 60 років.
Всі постраждали були госпіталізовані.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни атакували село в Запорізькій області, є жертви.
Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вгатили по вокзалу у Костянтинівці на Донеччині.
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