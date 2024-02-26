Ракетний удар по Дніпру: госпіталізовано чотири людини, десять будинків постраждали — ОВА

Внаслідок російської ракетного удару на Дніпро, яку загарбники здійснили ввечері, 25 лютого, чотири особи отримали поранення, також було пошкоджено близько десятка будинків.

Також читайте У Харкові пролунали вибухи: що відомо

Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Досягнення" росіян у Дніпрі цього вечора. У житловому секторі обласного центру пошкоджено 10 приватних будинків, кілька автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, писак заявив, що внаслідок ворожої вечірньої атаки постраждали чоловіки 41 та 49 років, а також жінки – 20 та 60 років.

Всі постраждали були госпіталізовані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни атакували село в Запорізькій області, є жертви.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вгатили по вокзалу у Костянтинівці на Донеччині.

Читайте також: