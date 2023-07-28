Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 5 осіб (фото) (відео)

Кілька людей довелося деблокувати і вони вже в безпечному місці.

На місці влучання російської ракети у Дніпрі оперативно створено штаб ліквідації наслідків.

Про це повідомив голова Дніпропетровської Обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Перебуваємо на місці влучання російських ракет. Створений штаб щодо ліквідації негативних наслідків. Сама пожежа була локалізована. Зараз безпосередньо будуть працювати комунальники на місці", - заяви він.

Лисак повідомив, що наразі про загиблих в результаті удару інформації нема.

"Частина будівлі зруйнована, але добре, що вона навіть не була введена в експлуатацію, там не перебувало досить великої кількості людей", - сказав голова Дніпропетровської ОВА.

Він заявив, що кілька людей довелося деблокувати і вони вже в безпечному місці.

"Частково зруйнована будівля управління Служби безпеки, але в цілому все поновимо. Найголовніше, що людські життя були збережені. Не можу сказати скільки ракет, попередньо дві ракети", - додав Лисак.

У ДСНС повідомили, що наразі ліквідовано пожежу в адміністративній будівлі.

"Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по місту. Внаслідок обстрілу пошкоджено верхні поверхи 12-поверхової житлової новобудови. Також ліквідовано пожежу в адміністративній будівлі", - йдеться у повідомленні.

Голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що кількість поранених внаслідок російського терористичного акту зросла до 5 осіб.

"Постраждалі — четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся. Усім надана медична допомога без госпіталізації", - повідомив голова МВС.

Кореспондентка ТСН Ольга Павловська повідомила, що наразі рятувальники обстежують квартири багатоповерхівки.

"Рятувальники обстежують приміщення житлового комплексу, чи бува, не лишилися потерпілі ще всередині. Достеменно не відомо, скільки людей там проживало. Знаємо, що деякі оселі були порожні, бо люди туди не заселилися. Це житловий комплекс у середмісті Дніпра. Нині тут перекрито рух громадського транспорту і працюють усі служби", - повідомила власкор ТСН.

Ліквідація наслідків удару по Дніпру

Ліквідація наслідків удару по Дніпру

Ліквідація наслідків удару по Дніпру

Ліквідація наслідків удару по Дніпру

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракетний удар по Дніпру: голова ОВА вийшов в ефір з місця трагедії!

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі пролунали два потужних вибухи. У місті видно задимлення після вибуху.

Крім того, ми раніше повідомляли, що стало відомо про трьох поранених в результаті удару по Дніпру.

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