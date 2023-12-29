Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих і постраждалих зросла

Від цинічних дій росіян продовжують страждати невинні люди.

Внаслідок ракетного удару по Дніпру збільшилася кількість загиблих й постраждалих. На жаль, загинуло 5 осіб, ще понад 20 – постраждали.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наразі пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами ще можуть бути люди.

"Допомагають всі. Екстрені служби, волонтери, містяни", – каже посадовець.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Дніпру у п'ятницю, 29 грудня, є постраждалі та загиблі місцеві мешканці

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