Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих і постраждалих зросла

Від цинічних дій росіян продовжують страждати невинні люди.
Внаслідок ракетного удару по Дніпру збільшилася кількість загиблих й постраждалих. На жаль, загинуло 5 осіб, ще понад 20 – постраждали.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Наразі пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами ще можуть бути люди.
"Допомагають всі. Екстрені служби, волонтери, містяни", – каже посадовець.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Дніпру у п'ятницю, 29 грудня, є постраждалі та загиблі місцеві мешканці
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