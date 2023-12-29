Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих і постраждалих зросла

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
1237
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих і постраждалих зросла

Наслідки удару по Дніпру / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Від цинічних дій росіян продовжують страждати невинні люди.

Внаслідок ракетного удару по Дніпру збільшилася кількість загиблих й постраждалих. На жаль, загинуло 5 осіб, ще понад 20 – постраждали. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наразі пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами ще можуть бути люди. 

"Допомагають всі. Екстрені служби, волонтери, містяни", – каже посадовець.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Дніпру у п'ятницю, 29 грудня, є постраждалі та загиблі місцеві мешканці

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1237
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація