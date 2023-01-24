Ракетний удар по Дніпру: російському командиру, що віддав наказ, оголошено про підозру

Офіс генерального прокурора оголосив підозру російському командиру, який віддавав накази про обстріли мирних українських міст. Зокрема, йдеться про ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня цього року.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що полковник забезпечував завдавання ударів ракетами X-22 та Х-32 по цивільних об’єктах. До слова, завдання ракет Х-22 - топити авіаносні групи противника. "Ці ракети важкі та неточні, вони відхиляються від цілі на сотні метрів", - наголошують в ОП.

Слідство встановило, що командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил збройних сил РФ, за попередньою змовою з військовим командуванням РФ, віддавав накази завдавати ракетних ударів, що призвели до загибелі 88 та поранення 240 цивільних осіб.

Російського військового підзрюють у причетності до ударів з використанням ракетоносців-бомбардувальників Ту-22М3 по торговельному центру "Рів’єра" в Одесі, міському будинку культури в місті Лозова Харківської області, ТЦ "Амстор" у Кременчуці, житловому будинку та базі відпочинку "Годжи" в селищі Сергіївка Одеської області, будинку в Дніпрі.

"Полковник усвідомлював, що систематичні ракетні удари по густонаселених містах та інших населених пунктах України завдають значних руйнувань та спричиняють загибель людей", - йдеться а повідомленні.

Ракетний удар по Дніпру 14 січня

Російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Одна з російських ракет влучила в багатоповерхівку у Дніпрі. Зруйнований під'їзд від другого до дев'ятого поверхів. Загинуло 46 людей.

Вже 16 січня СБУ оприлюднила імена росіян, причетних до ракетного удару у Дніпрі. Згідно з даними СБУ, це шестеро російських військових.

Наказ обстріляти місто віддав командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин. До слова, він також віддавав наказ ударити по ТЦ в Кременчуці в червні минулого року.

Також з’явилося повідомлення про оголошену нагороду за інформацію про пілота, який керував літаком та здійснив запуск ракети. Позивний керівного пілота 42492, пуск ракет було здійснено з району міста Курськ, а приземлився літак у Рязані.

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