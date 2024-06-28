Ракетний удар по Дніпру: з багатоповерхівки госпіталізували вагітну

Внаслідок ракетного удару, завданого у п'ятницю, 28 червня, російською терористичною армією по багатоповерхівці у Дніпрі, постраждала вагітна.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За його словами, стан постраждалої жінки лікарі оцінюють як середньої важкості.

“Пацієнтці надають всю необхідну меддопомогу”, - зазначив Сергій Лисак.

Загалом від удару ракетою по багатоповерхівці постраждали вже 12 людей. Шестеро з них – в лікарні.

Жахіття ракетного удару в Дніпрі! Розтрощена багатоповерхівка!

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Дніпру частково зруйнована багатоповерхівка, там заблоковані люди. У багатоповерхівці, в яку влучила російська ракета, зруйновані чотири поверхи.

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