Ракетний удар по Дніпру: з багатоповерхівки госпіталізували вагітну

Стан постраждалої жінки лікарі оцінюють як середньої важкості.
Внаслідок ракетного удару, завданого у п'ятницю, 28 червня, російською терористичною армією по багатоповерхівці у Дніпрі, постраждала вагітна.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, стан постраждалої жінки лікарі оцінюють як середньої важкості.
“Пацієнтці надають всю необхідну меддопомогу”, - зазначив Сергій Лисак.
Загалом від удару ракетою по багатоповерхівці постраждали вже 12 людей. Шестеро з них – в лікарні.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Дніпру частково зруйнована багатоповерхівка, там заблоковані люди. У багатоповерхівці, в яку влучила російська ракета, зруйновані чотири поверхи.
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