Ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Київщини: частина регіону залишилася без світла

У понеділок, 31 жовтня, частина Київського регіону залишилася без світла внаслідок ракетних ударів армії агресорки Росії. У регіоні є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.

Крім того, внаслідок ворожої атаки є один потерпілий. Наразі інформація уточнюється. Також є руйнування приватних будівель.

За словами керівника Київщини, енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. Кулеба наголосив, що в регіоні вводяться екстрені відключення електроенергії.

"Підготуйтесь до тривалої відсутності електрики. Усіх, до кого не застосовувуються відключення світла, закликаю економно використовувати електроенергію", - наголошує Олексій Кулеба.

Ракетна атака на Київщину 31 жовня

Зранку 31 жовтня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. У Київській області було чутно вибухи. В ОВА повідомили про роботу сил ППО.

Згодом мер столиці Віталій Кличко заявив про вибухи в Києві. За його словами, в результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури частину міста знеструмлено.

За словами Кличка, росіяни пошкодили у Києві енергооб’єкт, який живить близько 350 тисяч квартир у столиці.

Крім того, ДТЕК Київські електромережі сповістили, що відбудуться екстрені відключення світла. Зазначається, що графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі неактуальні.

Читайте також: