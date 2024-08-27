Ракетний удар по готелю в Кривому Розі: кількість загиблих зросла до двох людей (відео)

На місці тривають роботи з розбору завалів.

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки на Кривий Ріг зросла до двох людей.

Про це повідомив голова Криворізької РВА Євген Ситниченко.

Він заявив, що ще шість людей звернулись за психологічною допомогою, з них вою дітей.

В результаті ракетного удару пошкоджено будинки, магазини, заклад громадського харчування та автотранспорт.

На місці тривають роботи з розбору завалів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому року ввечері, 26 серпня.

Крім того, ми також інформували, що у Дніпрі під час ракетного удару загинув чоловік, який в останню мить вирішив перевірити воду у мережі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.