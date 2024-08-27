Ракетний удар по готелю в Кривому Розі: одна жінка загинула, під завалами люди

Кілька людей отримали поранення, вони направлені до лікарні.

В результаті ракетного удару по готелю у Кривому Розі одна жінка загинула.

Про це повідомив очільник міста Олександр Вілкул.

Він заявив, що загарбники завдали удару по обʼєкту цивільної інфраструктури.

"Четверо людей поранено, вони вже у лікарні. Під завалами можливо знаходиться ще п'ять осіб", - повідомив Вілкул.

Він додав, що рятувальна операція продовжується. Працюють усі екстрені, комунальні та медичні служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що агентство Reuters підтвердило загибель свого співробітника під час удару по Краматорську.

Крім того, ми також інформували, що у Дніпрі під час ракетного удару загинув чоловік, який в останню мить вирішив перевірити воду у мережі.

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