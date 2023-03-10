Ракетний удар по Харківщині: понад пів мільйона жителів не мають електрики

У Харкові досі без електроенергії залишаються 470 тис. споживачів. Крім того, не мають електрики 50 тис. жителів області.

Пр це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, в області тривають роботи з відновлення електропостачання після ракетного удару 9 березня. В обласному центрі заживлена вся критична інфраструктура. Також вдалося повернути світло частині споживачів.

"Відновлювальні роботи тривають. Без електроенергії залишаються 470 тисяч споживачів у Харкові та 50 тис. в області. Енергетики роблять усе можливе, щоб заживити усіх споживачів якнайшвидше", - пише Синєгубов.

Наразі зі світлом уже понад 90% споживачів Харківської області. Втім, електроенергія відсутня у мешканців Вовчанської, Золочівської та частково Дергачівської громад.

Ворог завдав близько 15 ударів по Харківщині та області. Під прицілом окупантів знову були об‘єкти критичної інфраструктури. Також сталося влучання у приватний житловий будинок.

Нагадаємо, увесь Харків та частина Харківської області залишилися без світла, опалення та води внаслідок російської масованої ракетної атаки. Метро та наземний електротранспорт припинили курсувати.

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