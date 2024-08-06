Ракетний удар по Харкову: кількість постраждалих збільшилася до 8, серед поранених – немовля

6 серпня близько 9:50 росіяни завдали ракетного удару по центру Харкова, ймовірно, ракетою "Іскандер". Було пошкоджено цивільну інфраструктуру одного з районів міста. Постраждали восьмеро громадян, включно з восьмимісячною дитиною.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.

"Внаслідок обстрілу постраждали вісім цивільних громадян: шість жінок, чоловік, восьмимісячна дитина", – йдеться у повідомленні.

Працівники слідчо-оперативних груп, криміналісти та фахівці вибухотехнічного управління допомагають постраждалим, збирають уламки боєприпасів і документують злочин проти мирного населення. Відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, що стосується порушення законів і звичаїв війни.

Нагадаємо, російські війська в зоні ОТУ "Харків" продовжують спроби прориву української оборони. У Вовчанську помітна активізація повітряної розвідки з БпЛА і переміщення особового складу. Частину позицій передано від 4-ї добровольчої штурмової бригади 153-му танковому полку 47-ї танкової дивізії. В бойових діях беруть участь іноземні добровольці, зокрема з Єгипту.

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