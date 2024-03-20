Ракетний удар по Харкову: стало відомо, чим атакував ворог

Російські війська 20 березня завдали чергового удару по Харкову. Попередньо, ворог бив ракетою Х-59.

Про це розповів очільник облпрокуратури Олександр Фільчаков, повідомляє "Суспільне".

"За оперативними даними в приміщенні можуть залишатися до 10 цивільних осіб. Усі вони є працівниками підприємства. Пожежа спершу охопила два поверх, зараз – усе приміщення приватного підприємства", – сказав він.

Нагадаємо, внаслідок удару по Харкову загинуло 5 людей. Пошуково-рятувальна операція триває.

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