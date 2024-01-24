Ракетний удар по Харкову: в ОВА розповіли про потерпілих та наслідки атаки (фото)

Пізно ввечері 23 січня росіяни вчергове вдарили по Харкову ракетами. Внаслідок атаки російської армії постраждало дев'ять людей, серед них 4-річна дівчинка.

Деталі ракетного удару повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов .

"Близько 22:00 ворог обстріляв Київський та Холодногірський райони Харкова. Попередньо – ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, до лікарні шпиталізовано четверо місцевих мешканців: два чоловіки і дві жінки. Стан потерпілих медики оцінюють як середній.

Внаслідок удару РФ пошкоджено приватні будинки, будівлі навчального закладу, поштового підприємства і телекомунікаційного зв'язку, а також автомобілі.

Наслідки атаки

РФ вдарила по Харкову ракетами С-300. / Фото: t.me/police_kh_region

Росіяни обстріляли місто пізно ввечері 23 січня. / Фото: t.me/police_kh_region

Наслідки ракетного удару по Харкову ввечері 23 січня. / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки ракетного удару по Харкову ввечері 23 січня. / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки ракетного удару по Харкову ввечері 23 січня. / Фото: Олег Синєгубов

Вечірній ракетний удар по Харкову

Нагадаємо, під час вечірньої повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи. Сирени лунали в області від 22:06 до 23:10.

Стало відомо, що росіяни втретє за добу вдарили по Харкову ракетами С-300. Попередньо, сталося три влучання. Окупанти влучили в освітню установу, пошкоджена житлова інфраструктура, є загоряння авто.

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