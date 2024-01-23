Ракетний удар по Харкову: зросла кількість загиблих і потерпілих

У Харкові зросла кількість потерпілих від ракетного удару армії Російської Федерації зранку 23 січня. Відомо про шістьох загиблих.

Про це повідомили у пресслужбах МВС та в Офісі генерального прокурора.

"Рятувальники дістали тіло загиблої 21-річної дівчини з-під завалів зруйнованого ракетним ударом під'їзду п'ятиповерхівки у Харкові. Станом на зараз (15:27) кількість загиблих внаслідок ворожої ракетної атаки зросла до 6 осіб", - повідомили в ОГ.

Загалом відомо про 57 мирних мешканців, які отримали поранення. Серед травмованих також восьмеро дітей. Крім того, за даними МВС, поранені троє працівників поліції, які здійснювали розбір завалів.

Наслідки ракетного удару по Харкову 23 січня. / Фото: МВС

Удар по Харкову

Вночі проти 23 січня окупанти завдали ударів по Харкову. Росіяни били по району житлової та цивільної забудови.

Вже після 07:30 у Харкові знову пролунали вибухи. Окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі: зруйновані житлові будинки, знищені цивільні автомобілі.

У Харкові внаслідок ракетної атаки було пошкоджено обладнання "Харківобленерго". Як наслідок, жителі міста залишились без світла, опалення і газу: ситуація в місті після атаки. У Харкові пошкоджені 30 житлових будинків, у яких зобрема вибиті вікна.

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