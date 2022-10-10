Ракетний удар по Хмельницькій області: в ОВА розповіли деталі ворожої атаки

ППО збила три ракети над Хмельниччиною.

Російські окупанти у понеділок, 10 жовтня, завдали ракетного удару по Хмельниччині: є "прильоти", але також вдалося збити три ворожі ракети.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Є "прильоти" по території Хмельницької області. Принаймні три ракети були збиті над Хмельницькою областю", - розповів Гамалій.

Голова області повідомив, що є перебої з електропостачанням, і попередив про можливі відключення світла та перебої з водопостачанням.

Своєю чергою, мер Олександр Симчишин розповів, що ремонтні бригади відновлюють електропостачання, а частина міста вже з електрикою.

До слова, зранку 10 жовтня мешканці чули кілька вибухів у різних мікрорайонах. Згодом влада повідомила про "прильоти". У місті зникло електропостачання та водопостачання, не працювали тролейбуси та світлофори.

Обстріли України

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи. Станом на 11:35 відомо, що окупанти випустили 83 ракети, 43 з них збито.

Президент Володимир Зеленский відреагував на масовані ракетні удари росіян на містах України вранці 10 жовтня і закликав українців не залишайте укриттів, бути сильними й берегти себе і рідних. Глава держави підтвердив, що внаслідок російських обстрілів в Україні є загиблі та поранені.

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