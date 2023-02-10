Ракетний удар по Хмельницькій області: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури

Сьогодні, 10 лютого, під час ракетної атаки окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"За попередньою інформацією, в Хмельницькій області наші сили ППО збили 1 крилату ракету та 1 шахід. Але, на жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок влучання виникла пожежа, яку вже вдалося ліквідувати. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

"Матеріальні збитки підраховуються. Деталі згодом", - зазначив очільник Хмельниччини.

Нагадаємо, вранці 10 лютого під час повітряної тривоги у Хмельницькому пролунав вибух. Частина міста залишилася без електропостачання. Можуть бути збої і у водопостачанні.

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