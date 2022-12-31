Ракетний удар по Хмельницькому: частина міста залишилася без електрики

У суботу, 31 грудня, армія Російскої Федерації атакувала ракетами Хмельницький. Внаслідок обстрілу частина міста залишилася знеструмленою.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Внаслідок обстрілу частина міста Хмельницького залишилася знеструмленою. Одразу після закінчення тривоги будуть проводитися обстеження та ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні.

Голова ОВА також наголосив, що внаслідлок атаки постраждало семеро цивільних осіб. Троє потерпілих - чоловік та дві жінки - перебувають у важкому стані.

Атака 31 грудня на Хмельницький

Повітряну тривогу в області оголосили о 13:04. Мешканці обласного центру повідомляли про вибухи.

Згодом влада підтвердила ворожі прильоти у Хмельницькій області. В ОП повідомили, що Хмельницький атакували ракетами.

Спочатку повідомляли, що поранено щонайменше чотири людини внаслідок обстрілу.

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