Ракетний удар по Хмельницькому: мер міста розповів про наслідки

Під час ракетного обстрілу 22 жовтня стався "приліт" в один із об’єктів критичної інфраструктури у Хмельницькому.

Про наслідки ворожої атаки розповів міський голова Олександр Симчишин.

За його словами, постраждалих мешканців міста немає. Втм, у кількох житлових будинках пошкоджено вікна.

У місті відсутня електроенергія. Після завершення повітряної тривоги ремонті бригади енергетиків і комунальників почали роботи з відновлення електромереж. Наразі хмельницькі медичні заклади працюють на автономному живлені.

Електротранспорт не їздить.

Мер прогнозує, що упродовж дня вдасться частково відновити водопостачання і роботу каналізаційного господарства. "Спочатку заживляєтьс критична інфраструктура, далі поступово населення", - наголосив він.

Повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили о 07:53. Після цього у Хмельницькому прогриміли вибухи. "Приліт" офіційно підтвердили і в мерії, і в ОВА. Після ворожої атаки місто опинилося без електроенергії.

Згодом в ОВА поінформували, що, крім обласного центру, ворог атакував і область. Гамалій повідомив про "прильоти" в Хмельницькому та Шепетівському районах.

Масштабна повітряна тривога 22 жовтня

Зранку, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. У Київській ОВА повідомили, що області працює ППО. Також про її роботу повідомили на Львівщині.

У Хмельницькому прогримів вибух. Його офіційно підтвердили і в мерії, і в ОВА. Після ворожої атаки місто опинилося без електроенергії. Згодом в ОВА повідомили ще й про "приліт" в області.

У Чернівецькій області над Дністровським районом збили російську ракету. Вона впала в озеро.

Атакували росіяни і Волинь. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок. У Луцьку "приліт" по об'єкту енергетики підтвердив міський голова.

Російські загарбники атакували критичні об'єкти інфраструктури у Кропивницькому та Голованівському районах. В області вже розпочали відключення електроенергії.

Окупанти завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області. У частині Рівнського району немає електроживлення.

Двох ракетних ударів було завдано по об’єкту енергетичної інфраструктури Одеської області. В результаті влучання двох крилатих ракет постраждало троє людей. Усім потерпілим надають медичну допомогу.

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