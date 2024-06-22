Ракетний удар по Івано-Франківщині: наслідки атаки (фото)

Окупанти уніч проти 22 червня знову атакували Україну.
Російська окупаційна армія обстріляла цивільну інфраструктуру обласного центру та однієї з громад Івано-Франкіщини.
Про наслідки атаки розповіли в Офісі Генерального прокурора.
Зазначається, що прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
"В обласному центрі пошкоджено адміністративні та господарські будівлі на території навчального закладу, багатоповерхові житлові будинки. Пошкоджень зазнали також житлові будинки в Надвірнянському районі", - мовиться в повідомленні.
Крім того, пошкоджень зазнали також житлові будинки в Надвірнянському районі.
Нагадаємо, у ніч проти суботи, 22 червня, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. Окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. ППО збила 12 ракет і 13 БпЛА.Читайте також: