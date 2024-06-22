Ракетний удар по Івано-Франківщині: наслідки атаки (фото)

Окупанти уніч проти 22 червня знову атакували Україну.

Російська окупаційна армія обстріляла цивільну інфраструктуру обласного центру та однієї з громад Івано-Франкіщини.

Про наслідки атаки розповіли в Офісі Генерального прокурора.

Зазначається, що прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"В обласному центрі пошкоджено адміністративні та господарські будівлі на території навчального закладу, багатоповерхові житлові будинки. Пошкоджень зазнали також житлові будинки в Надвірнянському районі", - мовиться в повідомленні.

Крім того, пошкоджень зазнали також житлові будинки в Надвірнянському районі.

Наслідки ворожої атаки на Івано-Франківщині

Наслідки ворожої атаки на Івано-Франківщині

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 22 червня, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. Окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. ППО збила 12 ракет і 13 БпЛА.Читайте також: