Ракетний удар по Івано-Франківській області: ворог влучив в енергетичний об'єкт

Влучання сталося під час ранкового масованого обстрілу.

Сьогодні, 10 лютого, під час масованого ракетного обстрілу України окупанти влучили в енергетичний об'єкт у Івано-Франківській області.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"На жаль, під час повітряної тривоги, яка тривала понад три години, окупанти знову завдали ракетних ударів по енергетичному об'єкту в нашій області", - поінформувала вона.

За попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає.

"Але всі відповідні служби оперативно зреагували. Разом з тим успішно спрацювали і сили ППО", - зазначила Онищук.

Нагадаємо, вибухи на Прикарпатті пролунали 10 лютого близько 10:30 год.

Зазначимо, що у п'ятницю, 10 лютого, по всій території України вдруге оголосили повітряну тривогу.

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