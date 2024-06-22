Ракетний удар по Івано-Франківську: пошкоджено університет нафти і газу

Під час ракетного удару РФ по Івано-Франківську 22 червня пошкоджено Національний технічний університет нафти і газу. Удар стався на його території.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

"На жаль, пошкоджений наш університет нафти і газу. Окрім того, пошкоджено місцевий дитячий садок і ліцей в одному з мікрорайонів Івано-Франківська", - розповів мер.

Окрім того, руйнувань різного характеру зазнали 14 будівель. Також пошкоджено понад 800 вікон в різних будинках та понад 1000 квадратних метрів покрівлі. За його словами, наразі фахівці напрацьовують механізм компенсацій.

Марцінків наголосив, що під час російського удару минулося без потерпілих і загиблих мешканців Івано-Франківська.

Зауважимо, в ДСНС інформували, що ворог завдав ракетного удару по території цивільного навчального. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень.

Як повідомлялося, вночі в Івано-Франківську сталися потужні вибухи. Було влучання по території цивільного навчального закладу.

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